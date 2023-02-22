Paul Odeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Odeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Odeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Paul Odeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Paul Odeh 26 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Paul Inalegwu Odeh şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Paul Odeh Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paul Odeh, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Paul Odeh'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Paul Odeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Paul Odeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Kwara United
1 Temmuz 2020 yılında ASKO Kara
1 Temmuz 2021 yılında Nasarawa United
1 Eylül 2022 yılında Wikki Tourists
Paul Odeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Paul Odeh şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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