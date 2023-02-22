Paul Odeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Odeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Paul Odeh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paul Odeh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.