Paul Okon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Okon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paul Okon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paul Okon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Paul Okon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Okon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Okon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Okon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Okon 24 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avustralya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Paul Michael Junior Okon-Engstler şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Okon Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paul Okon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SL Benfica U19 futbol takımında oynamaktadır. SL Benfica U19 takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paul Okon'nin SL Benfica U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Paul Okonboyu ve yaşı kaç

Paul Okon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Okon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Brügge Altya

1 Temmuz 2020 yılında FC Brügge U17

1 Temmuz 2021 yılında FC Brügge U18

19 Temmuz 2022 yılında Benfica U19

Paul Okon kimdir

Paul Okon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Okon şuan SL Benfica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marconi Stallions FC, Western Sydney Wanderers (-2019), Club Brugge (2019-2022), Benfica Lissabon (2022-)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Paul Okon nereli

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