Paul Papp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Papp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Papp adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Papp Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Papp 11 Kasım 1989 tarihinde Dej şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Papp Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International Sport Management & Consulting yapmaktadır. Paul Papp, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Petrolul Ploiesti futbol takımında oynamaktadır. Petrolul Ploiesti takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Paul Papp'nin Petrolul Ploiesti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Paul Papp Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Papp isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Paul Papp Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Papp futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Unirea Dej

1 Temmuz 2008 yılında FC Botosani

1 Şubat 2009 yılında FC Vaslui

1 Ağustos 2009 yılında Farul Constanta

31 Aralık 2009 yılında FC Vaslui

1 Temmuz 2012 yılında Chievo Verona

26 Ocak 2014 yılında Astra Giurgiu

30 Haziran 2014 yılında Chievo Verona

29 Ağustos 2014 yılında Steaua Bucarest

31 Aralık 2014 yılında Chievo Verona

1 Ocak 2015 yılında Steaua Bucarest

1 Temmuz 2016 yılında FC Wil 1900

31 Ocak 2017 yılında Karabükspor

18 Ocak 2018 yılında Sivasspor

12 Ağustos 2020 yılında Univ. Craiova

13 Şubat 2023 yılında Petrolul

Paul Papp Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Papp şuan Petrolul Ploiesti takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Paul Papp Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Luceafărul Dej (2000-2006)

Romanya takımında 2 numaralı formasıyla 8 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 3 gol atmıştır.

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