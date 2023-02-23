Paul Paturca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Paturca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Paturca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Paturca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Paturca 20 Mart 1996 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Paul Ioan Pațurcă şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Paturca Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paul Paturca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Concordia Chiajna futbol takımında oynamaktadır. Concordia Chiajna takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paul Paturca'nin Concordia Chiajna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Paul Paturca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Paturca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paul Paturca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Paturca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2013 yılında FC Juniorul

1 Temmuz 2014 yılında V. Domnesti

1 Ocak 2018 yılında Ac. Clinceni

3 Eylül 2019 yılında AFC Turris

17 Ağustos 2020 yılında SCM Gloria Buzau

3 Temmuz 2021 yılında Gaz Metan

3 Eylül 2021 yılında FC Buzau

1 Temmuz 2022 yılında Concordia

Paul Paturca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Paturca şuan Concordia Chiajna takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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