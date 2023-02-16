Paul Philipp Besong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Philipp Besong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Philipp Besong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Philipp Besong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Philipp Besong 6 Ekim 2000 tarihinde Fröndenberg şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya,Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Philipp Besong Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gordon Sportsmanagement yapmaktadır. Paul Philipp Besong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erzgebirge Aue futbol takımında oynamaktadır. Erzgebirge Aue takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paul Philipp Besong'nin Erzgebirge Aue ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Paul Philipp Besong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Philipp Besong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paul Philipp Besong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Philipp Besong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında B. Dortmund U16

1 Temmuz 2016 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2017 yılında B. Dortmund U19

1 Temmuz 2019 yılında Nürnberg

1 Temmuz 2022 yılında Aue

30 Haziran 2023 yılında Nürnberg

Paul Philipp Besong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Philipp Besong şuan Erzgebirge Aue takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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