Paul Pirvulescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Pirvulescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Pirvulescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Pirvulescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Pirvulescu 11 Ağustos 1988 tarihinde Mediaș şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Paul Ovidiu Pîrvulescu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Pirvulescu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RG Sports Management yapmaktadır. Paul Pirvulescu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc futbol takımında oynamaktadır. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Paul Pirvulescu'nin AFK Csikszereda Miercurea Ciuc ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Paul Pirvulescu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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Paul Pirvulescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Pirvulescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Paul Pirvulescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Pirvulescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Gloria Bistrita

31 Aralık 2006 yılında Gaz Metan

4 Ocak 2012 yılında Steaua Bucarest

9 Ocak 2015 yılında FC Viitorul

30 Haziran 2015 yılında Steaua Bucarest

1 Temmuz 2015 yılında FC Voluntari

31 Aralık 2015 yılında Steaua Bucarest

18 Şubat 2016 yılında ASA 2013 Tg. Ms

30 Haziran 2016 yılında Steaua Bucarest

21 Temmuz 2016 yılında SKN St. Pölten

1 Temmuz 2017 yılında Wisla Plock

26 Şubat 2018 yılında Gaz Metan

16 Temmuz 2018 yılında ACSM Poli Iasi

28 Ocak 2019 yılında Ac. Clinceni

31 Ocak 2022 yılında U Cluj

5 Eylül 2022 yılında Csikszereda

Paul Pirvulescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Pirvulescu şuan AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Paul Pirvulescu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gaz Metan Mediaș

Romanya U21 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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