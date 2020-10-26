Fransa Cumhurbaşkanı Macron, geçtiğimiz günlerde skandal sözlere imza atmıştı. Macron, "İslam uluslararası terörizmdir." diyerek tüm Müslümanları hedef aldı ve büyük tepki çekti. Macron'un İslamı terörizmle bağdaştıran bu sözlerinin ardından dünyaca ünlü yıldız futbolcu Paul Pogba, Fransa Milli Takımını bıraktı.

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre, Pogba, Macron'un İslam üzerine yapmış olduğu açıklamalar sonrasında milli takım kariyerinin sonlandırdı. Konuyla ilgili resmi bir bildirim yapılmazken Pogba'nın bir sonraki milli arada Fransa forması giymeyeceği aktarıldı.

İngiliz basınının haricinde dış basında da geniş yer bulan bu durum, Paul Pogba'nın ülkesindeki Müslümanlar adına böyle bir karar aldığı ifade edildi. Macron'un sözlerinden geri adım atmaması, Pogba'nın bu kararı vermesinde etkili olan noktalar arasında gösteriliyor.

PAUL POGBA KİMDİR?

Paul Pogba, Gineli Müslüman bir ailenin çocuğu olarak 15 Mart 1993 tarihinde Lagny-sur-Marne, Fransa'da dünyaya geldi.

Futbola 1999 senesinde Roissy-en-Brie altyapısında başlayan Pogba, 2009 senesinde Machester United altyapısına geçti.

İlk profesyonel sözleşmesini de 2011 senesinde Manchester United ile imzaladı.

Burada yalnızca 3 maçta forma şansı buldu.

2012 senesinde İtalya'nın köklü kulüplerinden Juventus'a transfer oldu. Burada dünya genelinde tanınacak bir performans sergileyen Pogba, takımıyla birlikte 2012-13, 2013-2014 2014-2015 yıllarında Serie A şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca 2012 senesinde Supercoppa İtaliana'yı kazandı.

4 sezon geçirdiği takımda 178 maçta forma şansı bulan genç orta saha oyuncusu, 34 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

Buradaki performansıyla dünya devlerinin ilgisini çekmeyi başaran Pogba, 2016 senesinde Manchester United'a tekrar transfer oldu.

Ayrıca Pogba, 2013 senesinden bu yana Fransa Milli Takımı forması giymektedir.

PAUL POGBA'NIN KARİYERİ

Altyapı Kariyeri :

1999-2006 - Roissy-en-Brie

2006-2007 - Torcy

2007-2009 - Le Havre

2009-2011 - Manchester United

Profesyonel Futbol Kariyeri :

2011-2012 - Manchester United

2012-2016 - Juventus

2016 - Manchester United

Millî takım kariyeri :

2008-2009 - Fransa U-16

2010 - Fransa U-17

2010-2011 – Fransa U-18

2011-2012 – Fransa U-19

2012-2013 – Fransa U-20

2013 - Fransa