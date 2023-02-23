Paul Popa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Popa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Popa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Popa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Popa 4 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Paul Valentin Popa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Popa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepsi OSK Sf. Gheorghe futbol takımında oynamaktadır. Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımına - tarihinde katılmıştır. Paul Popa'nin Sepsi OSK Sf. Gheorghe ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Paul Popa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Popa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paul Popa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Popa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Popa şuan Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

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