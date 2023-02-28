Paul Riveros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Riveros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Riveros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Paul Riveros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Paul Riveros 8 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Paul Vicente Riveros Allende şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Paul Riveros Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Sportivo Trinidense futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Trinidense takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paul Riveros'nin Club Sportivo Trinidense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Paul Riveros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Paul Riveros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Trinidense
Paul Riveros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Paul Riveros şuan Club Sportivo Trinidense takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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