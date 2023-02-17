Paul Schermer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Schermer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Schermer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Schermer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Schermer 4 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Schermer Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paul Schermer, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WSG Tirol futbol takımında oynamaktadır. WSG Tirol takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Paul Schermer'nin WSG Tirol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Paul Schermer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Schermer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Paul Schermer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Schermer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında AKA Tirol U15

1 Temmuz 2019 yılında AKA Tirol U16

1 Temmuz 2020 yılında AKA Tirol U18

1 Temmuz 2021 yılında WSG Tirol

Paul Schermer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Schermer şuan WSG Tirol takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SC Kirchberg (2009-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.