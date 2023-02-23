Paul Toroc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Toroc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Toroc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Toroc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Toroc 24 Mayıs 2004 tarihinde Timișoara şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Toroc Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ripensia Timisoara futbol takımında oynamaktadır. Ripensia Timisoara takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Paul Toroc'nin Ripensia Timisoara ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Paul Toroc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Toroc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paul Toroc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Toroc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Viitorul II

30 Haziran 2020 yılında LPS Banatul

1 Temmuz 2020 yılında Fortuna B. Mic

30 Haziran 2021 yılında LPS Banatul

1 Temmuz 2021 yılında Pobeda Star B.

30 Haziran 2022 yılında LPS Banatul

1 Ağustos 2022 yılında Ripensia

Paul Toroc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Toroc şuan Ripensia Timisoara takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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