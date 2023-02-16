Paul Villero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Villero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Villero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Villero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Villero 7 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Paul Breitner Villero Arevalo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Villero Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paul Villero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Náutico Capibaribe futbol takımında oynamaktadır. Clube Náutico Capibaribe takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Paul Villero'nin Clube Náutico Capibaribe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Paul Villero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Villero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Paul Villero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Villero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Rubio Ñú

1 Ocak 2023 yılında Náutico

Paul Villero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Villero şuan Clube Náutico Capibaribe takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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