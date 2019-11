Paul Walker kimdir? Kaç yaşında öldü? Nasıl ve neden öldü? Paul Walker sözleri

Paul Walker ölüm yıldönümünde internette araştırılıyor. Peki Paul Walker kimdir? Kaç yaşında öldü? Kızı kaç yaşında? Nasıl ve neden öldü? Ölümü nasıldı? Paul Walker sözleri nelerdir? Filmleri neler?Tüm merak edilenler haberimizde...

PAUL WALKER KİMDİR?

Paul Walker (d. 12 Eylül 1973, Glendale, Kaliforniya, ABD - ö. 30 Kasım 2013, Valencia, Los Angeles County, Kaliforniya, ABD) ABD'li sinema oyuncusu. Eskiden modellik yapan aktör 2001 yapımı The Fast and the Furious filminde canlandırdığı polis memuru Brian O'Conner rolüyle üne kavuştu.

Paul Walker IV, emekli kanalizasyon müteahhiti Paul William Walker III ile eski model Cherly Crabtree'nin çocukları olarak 12 Eylül 1973'te Glendale, Kaliforniya'da dünyaya geldi. Büyükbabası William Walker (diğer adıyla 'Irish' Billy Walker) Pearl Harbor baskınından kurtulanlardan biriydi ve aynı zamanda da donanmanın orta siklet boks şampiyonuydu. Dedesi ise II. Dünya Savaşı'nda General Patton'ın komutasında İtalya'nın istilası sırasında bir tank müfrezesini kumanda etti. Kendisinden küçük Caleb ve Cody adında iki erkek kardeşi ve Ashlie adında bir kız kardeşi olan Walker, Ahir Zaman Azizi olarak Mormon Mezhebi'ne mensup muhafazakar bir ailede yetişti.

Glendale'de büyüyen Walker, ilk önce Alfred Nobel Okulu'na ardından Foreman Lisesi'ne devam etti. 1991'de mezun olmasının ardından birkaç kolejlerde deniz biyolojisi okudu.

Geçmişte çeşitli suçlar işlediğinden kendisi de bahseden ünlü oyuncu, bunlarla ilgili hiçbir zaman ceza almadı.

1980'lerin sonunda modelliğe başlayan Paul Walker, oyunculuk kariyerine, içlerinde Monster In The Closet (1987) ve Tammy and the T-Rex'in (1994) bulunduğu düşük bütçeli B sınıfı filmlerle başladı. 1993 yılında pembe dizi The Young and The Restless'da (Yalan Rüzgarı) kısa bir süre rol aldı. 1998'de oynadığı ve alaycı eleştiriler alan Meet the Deedles'daki rolüyle ilk kez geniş bir kitleye ulaştı. Ardından Reese Witherspoon'la oynadığı ve lise takımında oynayan bir basketbolcuyu canlandırdığı Pleasentville filmi ile iyi karşılandı. 1999-2001 yılları arasında ise genç izleyiciye hitabeden She's All That ve Varsity Blue gibi filmlerde oynadı.

2001 yılında Vin Diesel'le birlikte başrolünde oynadığı The Fast and the Furious (Hızlı ve Öfkeli) filmiyle müthiş bir çıkış yakalayan Walker, bu filmin ardından birçok aksiyon macera filminde oynadı. Walker aynı zamanda devam filmi 2 Fast 2 Furious'da (2003) da rol aldı. Serinin 4. filmi olan ve 2009 Temmuz ayında çıkan Fast & Furious (Hızlı ve Öfkeli 4) filminde Vin Diesel ile beraber başrolü paylaşmıştır. Hızlı ve Öfkeli serisindeki polis memuru Brian O'Conner oldukça tutulan bir karakter ve Paul Walker'a da ün kazandıran bir rol oldu.Şubat 2001'de MostBeautifulMan.com tarafından ayın en güzel erkeği seçilen Walker, 2002 yılında People Dergisi tarafından Dünyanın En Güzel 50 İnsanı arasında yer aldı.

2006 yılında aksiyon filmi Running Scared ve Antarktika'da çekilen macera filmi Eight Below filmlerinde oynadı. Aynı zamanda bir aile filmi olan Disney yapımı Eight Below, gösterime girdiği ilk dört gün içinde 24 milyon dolardan fazla gişe hasılatı yaptı. Ondan önce rol aldığı Timeline ve Into The Blue adlı filmleri kötü eleştirilen alan Walker, bu filmde oldukça beğenildi ve olumlu yorumlar aldı. Running Scared filmindeki rolü yönetmen Wayne Cramer'e göre, Walker'ın şimdiye kadar oynadığı roller arasında kendi kişiliğine en yakın olan roldü.

Santa Barbara, Kaliforniya'daki Huntington Plajı'nda yaşayan ve sörf yapmaktan hoşlanan Walker'ın, eski kız arkadaşından annesiyle birlikte Hawaii'de yaşayan Meadow Rain (28 ocak 1999) isimli bir kızı var. Brazilya Jujitsusu yapan Walker'ın bir av köpeği, bir Chesapeake Bay köpek yavrusu ve Kovboy adında bir de atı vardı.

PAUL WALKER KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

30 Kasım 2013 tarihinde Kaliforniya'da arkadaşının kullandığı aracın aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybedip bir ağaca çarpması sonucunda arkadaşıyla beraber hayatını kaybetmiştir. 40 yaşında hayatını geçirdiği trafik kazası ile kaybeden Paul sevenlerini hüzne boğdu. Hızlı ve Öfkeli filmiyle müthiş bir çıkış yakalayan Walker, bu filmin ardından birçok aksiyon macera filminde oynamıştı.

PAUL WALKER ÖLÜMÜ NASIL OLDU?

Paul Walker’in kaza anına ait görüntüleri seyredenleri derinden sarsarken ünlü oyuncunun kaza anında değil kaza sonrasında öldüğü gerçeği olayı daha travmatik bir boyuta taşıdı. Otopsi raporu, Walker'ın kaza yaptığı an ölmediğini, kaza sonrası alevlerin arasında yanarak hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

Genç aktörün yanık travmasıyla öldüğünün belirtildiği raporda ceset üzerinde termal yanık yaralarına dikkat çekiliyor.

Walker'ın aracı kontrolden çıkarak önce elektrik direğine ardından da bir ağaca çarpmış ve 1 dakika adeta bir alev topuna dönmüştü.

Araçtan çıkarılan Paul Walker ve Roger Rodas'ın cesetleri feci şekilde yandıkları için tanınmaz haldeydi ve otopsi raporlarının açıklanması ertelenmişti. Hangi cesedin Walker ve Rodas'a ait olduğunun diş kayıtlarına bakılarak tespit edildiği açıklandı.

PAUL WALKER SÖZLERİ NELERDİR?

Eğer Bir Gün Hız Yaptığım İçin Ölürsem Ağlamayın Çünkü Ben O An Gülümsüyordum. / Paul Walker

Her an gitmeye hazırım, gittiğim zaman ne için gittiğimi bilmeyeceğim. / Paul Walker

Büyük yaşa ya da köyüne dön. / Paul Walker

Hızlı yaşa genç öl. / Paul Walker

300 km'de iken azıcık titriyor. / Paul Walker



Hız yapmayı sizden öğrenecek değiliz. / Paul Walker

PAUL WALKER FİLMLERİ NELERDİR?

986 Monster in the Closet ‘Professor' Bennett

1987 Programmed to Kill Jason

1994 Tammy and the T-Rex Michael

1998 Meet the Deedles Phil Deedle

1998 Pleasantville Skip Martin

1999 Varsity Blues Lance Harbor

1999 She's All That Dean Sampson

1999 Brokedown Palace Jason

2000 The Skulls Caleb Mandrake

2001 The Fast and the Furious Brian O'Conner

2001 Joy Ride Lewis Thomas

2002 Life Makes Sense If You're Famous Mikey

2003 Turbo-Charged Prelude Brian O'Conner

2003 2 Fast 2 Furious Brian O'Conner

2003 Timeline Chris Johnston

2004 Noel Mike Riley

2005 Into the Blue Jared

2006 Running Scared Joey Gazelle

2006 Eight Below Jerry Shepard

2006 Flags of Our Fathers Hank Hansen

2007 Stories USA Mikey

2007 The Death and Life of Bobby Z Tim Kearney

2008 The Lazarus Project Ben Garvey

2009 Fast & Furious Brian O'Conner

2010 Takers John Rahway

2011 Fast Five Brian O'Conner

2012 Vehicle 19 TBA

2013 Furious Six Brian O'Conner



PAUL WALKER'IN KIZI KAÇ YAŞINDA?

Santa Barbara, Kaliforniya'da yaşayan Walker'ın, kız arkadaşı Rebecca Soteros 28 Ocak 1999 tarihinde dünyaya gelen 10 yaşında Meadow Rain isimli bir kızı bulunuyor.