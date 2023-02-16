Paul Will kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Will Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paul Will kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paul Will ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Paul Will kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Will Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Will adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Will Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Will 1 Mart 1999 tarihinde Biedenkopf şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Will Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paul Will, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Dresden futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Dresden takımına 22 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Paul Will'nin Dynamo Dresden ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Paul Will Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/paul6will/

Paul Willboyu ve yaşı kaç

Paul Will Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Will isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Paul Will Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Will futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında TSG Wieseck U17

1 Temmuz 2015 yılında K'lautern U17

1 Temmuz 2016 yılında K'lautern U19

1 Temmuz 2018 yılında FC Bayern II

22 Ağu 2020 yılında Dresden

Paul Will kimdir

Paul Will Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Will şuan Dynamo Dresden takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FV 09 Breidenbach, VfB Marburg (-2013), TSG Wieseck (2013-2015), 1.FC Kaiserslautern (2015-2018)

Paul Will Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U20 takımında 6 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Paul Will nereli

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