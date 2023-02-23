Pauli Katajamaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pauli Katajamaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pauli Katajamaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pauli Katajamaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pauli Katajamaki 4 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pauli Katajamaki Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Junique Players Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Honka futbol takımında oynamaktadır. FC Honka takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Pauli Katajamaki'nin FC Honka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pauli Katajamaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pauli Katajamaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pauli Katajamaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pauli Katajamaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında FC Honka II

1 Ocak 2022 yılında FC Honka

Pauli Katajamaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pauli Katajamaki şuan FC Honka takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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