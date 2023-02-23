Paulian Banu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulian Banu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paulian Banu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paulian Banu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paulian Banu 21 Ekim 2000 tarihinde Ploiești şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paulian Banu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REOL Football Management yapmaktadır. Paulian Banu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS Viitorul P. Targu Jiu futbol takımında oynamaktadır. ACS Viitorul P. Targu Jiu takımına 10 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paulian Banu'nin ACS Viitorul P. Targu Jiu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Paulian Banu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paulian Banu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paulian Banu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paulian Banu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında Astra II

1 Temmuz 2019 yılında Metaloglobus

30 Haziran 2020 yılında Astra II

1 Temmuz 2021 yılında Astra Giurgiu

10 Temmuz 2022 yılında Viitorul Tg.Jiu

Paulian Banu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paulian Banu şuan ACS Viitorul P. Targu Jiu takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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