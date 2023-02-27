Paulinho Boia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulinho Boia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paulinho Boia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paulinho Boia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Paulinho Boia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulinho Boia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paulinho Boia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulinho Boia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paulinho Boia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paulinho Boia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paulinho Boia 26 Haziran 1998 tarihinde Gama şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Paulo Henrique Pereira da Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paulinho Boia Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLB SPORTS yapmaktadır. Paulinho Boia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kyoto Sanga futbol takımında oynamaktadır. Kyoto Sanga takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Paulinho Boia'nin Kyoto Sanga ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Paulinho Boia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pauloboia26/

Paulinho Boia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paulinho Boia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Paulinho Boia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paulinho Boia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2018 yılında Portimonense

30 Haziran 2019 yılında São Paulo

11 Temmuz 2019 yılında São Bento (SP)

30 Kasım 2019 yılında São Paulo

15 Haziran 2021 yılında Juventude

16 Aralık 2021 yılında São Paulo

1 Ocak 2022 yılında Metalist

19 Mart 2022 yılında América-MG

30 Haziran 2022 yılında Metalist

10 Ağustos 2022 yılında Kyoto Sanga

31 Aralık 2023 yılında Metalist

Paulinho Boia kimdir

Paulinho Boia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paulinho Boia şuan Kyoto Sanga takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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Paulinho Boia nereli

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