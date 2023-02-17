Paulinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paulinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paulinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paulinho 21 Eylül 1999 tarihinde Braga şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Paulo Rafael Pereira Araújo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paulinho Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oxysports TM yapmaktadır. Paulinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viborg FF futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Paulinho'nin Viborg FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Paulinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paulinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paulinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paulinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Merelinense U19

1 Temmuz 2018 yılında S.Paio D'Arcos

1 Temmuz 2020 yılında Fafe

1 Temmuz 2021 yılında CF Estrela

31 Ocak 2023 yılında Viborg FF

Paulinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paulinho şuan Viborg FF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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