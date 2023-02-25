Paulinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paulinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paulinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paulinho 10 Temmuz 1994 tarihinde Ceilândia şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Paulo Henrique Soares dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paulinho Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mallorca Viva, S.L. yapmaktadır. Paulinho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Paulinho'nin Shanghai Port ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Paulinho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/phmadri10/

Paulinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paulinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.60 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Paulinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paulinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında EC Bahia

23 Ocak 2013 yılında Córdoba CF

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2014 yılında Cádiz CF

25 Ağustos 2014 yılında Eldense

28 Ocak 2015 yılında Beira-Mar

1 Temmuz 2015 yılında Santa Clara

5 Ocak 2016 yılında Farense

1 Temmuz 2016 yılında Portimonense

21 Ocak 2018 yılında FC Porto

30 Haziran 2018 yılında Portimonense

1 Temmuz 2018 yılında FC Porto

22 Ağustos 2018 yılında Portimonense

9 Ocak 2020 yılında HB CFFC

27 Temmuz 2021 yılında SH Port

Paulinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paulinho şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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