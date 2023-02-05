Paulinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paulinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paulinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paulinho 15 Temmuz 2000 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Paulo Henrique Sampaio Filho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paulinho Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Leite yapmaktadır. Paulinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Atlético Mineiro futbol takımında oynamaktadır. Clube Atlético Mineiro takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Paulinho'nin Clube Atlético Mineiro ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Paulinho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/PaulinhoPH7

http://instagram.com/paulinhoph7/

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http://facebook.com/PaulinhoPH7oficial/

Paulinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Paulinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Paulinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paulinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2017 yılında Vasco da Gama

15 Temmuz 2018 yılında Leverkusen

10 Ocak 2023 yılında Atlético-MG

30 Haziran 2023 yılında Leverkusen

Paulinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paulinho şuan Clube Atlético Mineiro takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Paulinho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U23 takımında 7 numaralı formasıyla 2 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 6 gol atmıştır.

Brezilya U20 takımında 7 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 22 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 6 gol atmıştır.

Brezilya Olimpiyat takımında 7 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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