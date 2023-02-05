Paulinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paulinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paulinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paulinho 25 Temmuz 1988 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Paulo Bezerra Maciel Júnior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paulinho Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. Paulinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Corinthians Paulista futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Corinthians Paulista takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Paulinho'nin Sport Club Corinthians Paulista ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Paulinho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/paulinhop8

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http://www.instagram.com/paulinhop8/

http://www.facebook.com/paulinhop8/?fref=pb&hc_location=profile_browser

Paulinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Paulinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 40.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Paulinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paulinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında GO Audax

1 Temmuz 2006 yılında Vilnius

15 Ağu 2007 yılında GO Audax

31 Ağu 2007 yılında LKS Lodz

30 Haziran 2008 yılında GO Audax

1 Haziran 2009 yılında Bragantino

1 Mart 2010 yılında GO Audax

1 Nisan 2010 yılında Coimbra-MG

1 Mayıs 2010 yılında Corinthians

1 Ekim 2012 yılında Coimbra-MG

2 Ekim 2012 yılında Corinthians

6 Temmuz 2013 yılında Tottenham

1 Temmuz 2015 yılında GZ Evergrande

14 Ağu 2017 yılında Barcelona

8 Temmuz 2018 yılında GZ Evergrande

1 Ocak 2019 yılında Barcelona

2 Ocak 2019 yılında GZ Evergrande

22 Temmuz 2021 yılında Al-Ahli SFC

18 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Corinthians

Paulinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paulinho şuan Sport Club Corinthians Paulista takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Paulinho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pão de Açúcar (2004-2005)

Brezilya takımında 15 numaralı formasıyla 15 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 56 maçta 13 gol atmıştır.

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