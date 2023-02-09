Paulinho Moccelin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulinho Moccelin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paulinho Moccelin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paulinho Moccelin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paulinho Moccelin 16 Mart 1994 tarihinde São Francisco do Sul şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Paulo Roberto Moccelin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paulinho Moccelin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lipatin Sports yapmaktadır. Paulinho Moccelin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ABC Futebol Clube (RN) futbol takımında oynamaktadır. ABC Futebol Clube (RN) takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Paulinho Moccelin'nin ABC Futebol Clube (RN) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Paulinho Moccelin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Paulinho Moccelin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paulinho Moccelin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paulinho Moccelin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2014 yılında Fortaleza

1 Haziran 2014 yılında Grêmio

1 Temmuz 2014 yılında Londrina-PR

31 Aralık 2014 yılında Grêmio

10 Mart 2015 yılında Londrina-PR

30 Nisan 2015 yılında Grêmio

1 Mayıs 2015 yılında Coritiba FC

31 Aralık 2015 yılında Grêmio

29 Ocak 2016 yılında Londrina-PR

17 Ağu 2016 yılında Grêmio

19 Ağu 2016 yılında Cuiabá-MT

31 Aralık 2016 yılında Grêmio

1 Ocak 2017 yılında Tubarão-SC

5 Haziran 2017 yılında EC São José

19 Nisan 2018 yılında Maringá FC

26 Haziran 2018 yılında EC São José

29 Haziran 2018 yılında Londrina-PR

20 Aralık 2018 yılında Novorizontino

3 Nisan 2019 yılında Londrina-PR

31 Ocak 2020 yılında Chapecoense

17 Mayıs 2021 yılında Londrina-PR

18 Mayıs 2021 yılında Sport Recife

31 Aralık 2021 yılında Londrina-PR

18 Ocak 2022 yılında São Bernardo-SP

29 Mart 2022 yılında Londrina-PR

4 Nisan 2022 yılında Juventude

15 Temmuz 2022 yılında Londrina-PR

18 Temmuz 2022 yılında CRB

31 Aralık 2022 yılında Londrina-PR

13 Ocak 2023 yılında ABC FC

31 Aralık 2023 yılında Londrina-PR

Paulinho Moccelin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paulinho Moccelin şuan ABC Futebol Clube (RN) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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