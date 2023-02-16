Paulinho Souza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulinho Souza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paulinho Souza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paulinho Souza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paulinho Souza 11 Aralık 1989 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Paulo Roberto Santos de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paulinho Souza Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paulinho Souza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alagoinhas Atlético Clube (BA) futbol takımında oynamaktadır. Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımına - tarihinde katılmıştır. Paulinho Souza'nin Alagoinhas Atlético Clube (BA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Paulinho Souza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paulinho Souza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Paulinho Souza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paulinho Souza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2021 yılında Bilinmiyor

12 Ağu 2021 yılında Alagoinhas-BA

13 Ekim 2021 yılında Bilinmiyor

3 Ocak 2022 yılında Alagoinhas-BA

25 Ağu 2022 yılında Carajás

2 Aralık 2022 yılında Alagoinhas-BA

Paulinho Souza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paulinho Souza şuan Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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