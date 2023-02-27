Paulius Golubickas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulius Golubickas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paulius Golubickas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paulius Golubickas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paulius Golubickas 19 Ağustos 1999 tarihinde Ignalina şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paulius Golubickas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paulius Golubickas, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zalgiris Vilnius futbol takımında oynamaktadır. FK Zalgiris Vilnius takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Paulius Golubickas'nin FK Zalgiris Vilnius ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Paulius Golubickas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paulius Golubickas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paulius Golubickas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paulius Golubickas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında DFK Dainava

1 Şubat 2019 yılında Suduva

31 Aralık 2019 yılında DFK Dainava

20 Ocak 2020 yılında HNK Gorica

28 Temmuz 2020 yılında DFK Dainava

2 Ağustos 2020 yılında HNK Gorica

11 Mart 2021 yılında DFK Dainava

30 Haziran 2021 yılında HNK Gorica

7 Ocak 2023 yılında Zalgiris

Paulius Golubickas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paulius Golubickas şuan FK Zalgiris Vilnius takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Paulius Golubickas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya takımında 18 numaralı formasıyla 25 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 1 gol atmıştır.

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