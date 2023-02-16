Paulo Cesar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Cesar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paulo Cesar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paulo Cesar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paulo Cesar 14 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Paulo César Freitas Barreto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paulo Cesar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSB Sports Agency yapmaktadır. Paulo Cesar, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Centro Sportivo Alagoano (AL) futbol takımında oynamaktadır. Centro Sportivo Alagoano (AL) takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Paulo Cesar'nin Centro Sportivo Alagoano (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Paulo Cesar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paulo Cesar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Paulo Cesar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paulo Cesar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2023 yılında Potiguar-RN

30 Ocak 2023 yılında CSA

Paulo Cesar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paulo Cesar şuan Centro Sportivo Alagoano (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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