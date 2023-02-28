Paulo De La Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo De La Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paulo De La Cruz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paulo De La Cruz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paulo De La Cruz 22 Ekim 1999 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Paulo César de la Cruz Telles şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paulo De La Cruz Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alemannogroup yapmaktadır. Paulo De La Cruz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Grau futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Grau takımına 5 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Paulo De La Cruz'nin Club Atlético Grau ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Paulo De La Cruz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/paulodelacruz99/

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Paulo De La Cruz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paulo De La Cruz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Paulo De La Cruz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paulo De La Cruz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Universitario

5 Şubat 2021 yılında Atlético Grau

Paulo De La Cruz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paulo De La Cruz şuan Club Atlético Grau takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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