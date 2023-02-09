Paulo Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paulo Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paulo Diaz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Paulo Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paulo Diaz

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paulo Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paulo Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paulo Diaz 25 Ağu 1994 tarihinde Santa Cruz şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Şili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Paulo César Díaz Huincales şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paulo Diaz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Paulo Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA River Plate futbol takımında oynamaktadır. CA River Plate takımına 1 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Paulo Diaz'nin CA River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Paulo Diaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/paulodiaz17/

Paulo Diazboyu ve yaşı kaç

Paulo Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Paulo Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Paulo Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paulo Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Palestino

1 Temmuz 2015 yılında Colo Colo

26 Ocak 2016 yılında San Lorenzo

15 Ağu 2018 yılında Al-Ahli SFC

1 Ağu 2019 yılında River Plate

Paulo Diaz kimdir

Paulo Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paulo Diaz şuan CA River Plate takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Paulo Diaz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Şili takımında 5 numaralı formasıyla 28 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 39 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Paulo Diaz nereli

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