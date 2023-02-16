Paulo Dybala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Dybala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paulo Dybala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paulo Dybala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paulo Dybala 15 Kasım 1993 tarihinde Laguna Larga şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Paulo Bruno Exequiel Dybala şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paulo Dybala Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Paulo Dybala, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Roma futbol takımında oynamaktadır. Roma takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paulo Dybala'nin Roma ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Paulo Dybala Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/PauDybala_JR

http://www.instagram.com/paulodybala/

http://www.facebook.com/paulodybala/?ref=ts&fref=ts

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Paulo Dybala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paulo Dybala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 30.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 110.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Paulo Dybala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paulo Dybala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Instituto AC

20 Temmuz 2012 yılında Palermo

1 Temmuz 2015 yılında Juventus

20 Temmuz 2022 yılında Roma

Paulo Dybala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paulo Dybala şuan Roma takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Paulo Dybala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Instituto Atlético Central Córdoba (2003-2011)

Arjantin takımında 21 numaralı formasıyla 14 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 36 maçta 3 gol atmıştır.

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