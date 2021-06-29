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Paulo Fonseca kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Paulo Fonseca olduğu gündeme bomba gibi düştü. Yarın teknik adamın Roma ile sözleşme süresi bittikten sonra imzaların atılacağı iddia edildi. Bunun üzerine sporseverler Paulo Fonseca kimdir, nereli, kaç yaşında, Fenerbahçe ile anlaştı mı gibi soruların cevabını bulmaya çalışıyor. Detaylar haberimizde...

Paulo Fonseca kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un teknik direktör transferi için tarih vermesinin ardından gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Basına düşen birçok isim ile görüşen ve farklı isimlere de teklif götüren Fenerbahçe'nin Paulo Fonseca ile anlaştığı iddia edildi. Bunun ardından taraftarlar Fonseca kimdir, nereli, kaç yaşında, Fenerbahçe ile anlaştı mı? sorularını araştırmaya başladı. İşte o cevaplar...

PAULO FONSECA? NERELİ? KAÇ YAŞINDA? HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Paulo Fonseca 5 Mar 1973'de Portekiz'in Maputo şehrinde doğdu. Kariyerine futbolcu olarak başlayan Paulo Fonseca birçok farklı takımda oynadı. Futbolculuğu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe başlayan portekizli teknik direktör şimdiye kadar 10 farklı takım yönetti.

Çalıştırdığı takımlar:

E. Amadora U19

Dezembro 

Odivelas

Pinhalnovense

Desportivo Aves

Paços Ferreira

FC Porto

Paços Ferreira

Braga

Shaktar Donetsk

Roma

Paulo Fonseca kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Fenerbahçe ile anlaştı mı?

PAULO FONSECA FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI MI?

Paulo Fonseca Fenerbahçe ile anlaştı mı sorusu tüm sporseverlerin merak konusu oldu. Başkan Ali Koç'un açıklamalarının ardından taraftarlar beklemeye geçmişti. Hafta başında teknik direktör isminin duyurulacağını söyleyen Ali Koç ve yönetimi dün akşam Fenerbahçe resmi sitesinden bir açıklama yaparak anlaştıkları ismin sözleşmesinin bitmesini beklediklerini ve sonrasında duyurulacağını söylemişti. Bunun üzerine Paulo Fonseca isminin gündeme düşmesi ve Roma'dan ayrılmak için sözleşme bitişini beklediğinin söylenmesi yeni teknik direktörün Paulo Fonseca olduğu iddialarını destekledi.

Paulo Fonseca kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Fenerbahçe ile anlaştı mı?

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