Paulo Gazzaniga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Gazzaniga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paulo Gazzaniga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paulo Gazzaniga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paulo Gazzaniga 2 Ocak 1992 tarihinde Murphy şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Paulo Dino Gazzaniga Farias şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paulo Gazzaniga Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LGT Football yapmaktadır. Paulo Gazzaniga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girona FC futbol takımında oynamaktadır. Girona FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Paulo Gazzaniga'nin Girona FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Paulo Gazzaniga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/GazzanigaPaulo

http://www.instagram.com/gazzanigapaulo/

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http://www.facebook.com/gazzanigapaulo/

Paulo Gazzaniga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Paulo Gazzaniga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Paulo Gazzaniga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paulo Gazzaniga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Valencia U19

28 Temmuz 2011 yılında FC Gillingham

20 Temmuz 2012 yılında Southampton

29 Temmuz 2016 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2017 yılında Southampton

23 Ağu 2017 yılında Tottenham

1 Şubat 2021 yılında Elche CF

30 Haziran 2021 yılında Tottenham

24 Temmuz 2021 yılında Fulham

1 Eylül 2022 yılında Girona FC

30 Haziran 2023 yılında Fulham

Paulo Gazzaniga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paulo Gazzaniga şuan Girona FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Paulo Gazzaniga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Unión y Cultura (-2007), Valencia CF (2007-2011)

Arjantin takımında 32 numaralı formasıyla 21 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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