Paulo Goyoneche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Goyoneche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paulo Goyoneche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paulo Goyoneche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paulo Goyoneche 8 Nisan 1993 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Paulo César Goyoneche Yaranga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paulo Goyoneche Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paulo Goyoneche, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Unión Comercio futbol takımında oynamaktadır. CD Unión Comercio takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Paulo Goyoneche'nin CD Unión Comercio ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Paulo Goyoneche Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/paulogoyoneche25/

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http://www.facebook.com/paulocesar.goyonecheyaranga.98

Paulo Goyoneche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paulo Goyoneche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Paulo Goyoneche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paulo Goyoneche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2013 yılında José Gálvez

31 Aralık 2013 yılında Universit. II

1 Ocak 2016 yılında Sport Águila

1 Ocak 2017 yılında Rosario FC

1 Ocak 2019 yılında Real Garcilaso

1 Ocak 2020 yılında UTC

1 Ocak 2023 yılında Unión Comercio

Paulo Goyoneche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paulo Goyoneche şuan CD Unión Comercio takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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