Paulo Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Henrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paulo Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paulo Henrique ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Paulo Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Henrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paulo Henrique

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paulo Henrique adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paulo Henrique Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paulo Henrique 25 Temmuz 1996 tarihinde Pariquera-Açu şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Paulo Henrique de Oliveira Alves şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paulo Henrique Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paulo Henrique, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Atlético Mineiro futbol takımında oynamaktadır. Clube Atlético Mineiro takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Paulo Henrique'nin Clube Atlético Mineiro ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Paulo Henriqueboyu ve yaşı kaç

Paulo Henrique Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Paulo Henrique isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Paulo Henrique Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paulo Henrique futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Iraty SC

1 Aralık 2017 yılında Londrina-PR

29 Mayıs 2018 yılında Metropolitano

29 Ağu 2018 yılında Londrina-PR

13 Eylül 2018 yılında Metropolitano

30 Kasım 2018 yılında Londrina-PR

14 Ocak 2019 yılında Metropolitano

9 Ağu 2019 yılında Tubarão-SC

8 Ocak 2020 yılında Paraná

23 Şubat 2021 yılında Juventude

3 Ocak 2023 yılında Atlético-MG

Paulo Henrique kimdir

Paulo Henrique Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paulo Henrique şuan Clube Atlético Mineiro takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Paulo Henrique nereli

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