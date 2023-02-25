Paulo Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paulo Junior adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paulo Junior Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paulo Junior 14 Nisan 2000 tarihinde Resende şehrinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Paulo Silva Júnior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paulo Junior Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tërbuni futbol takımında oynamaktadır. KF Tërbuni takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Paulo Junior'nin KF Tërbuni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Paulo Junior Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paulo Junior isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paulo Junior Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paulo Junior futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2021 yılında KS Burreli

28 Ocak 2022 yılında KF Skënderbeu

29 Ocak 2022 yılında KS Burreli

30 Haziran 2022 yılında KF Skënderbeu

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

26 Ocak 2023 yılında KF Tërbuni

Paulo Junior Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paulo Junior şuan KF Tërbuni takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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