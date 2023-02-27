Paulo Junior Sousa Rodrigues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Junior Sousa Rodrigues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paulo Junior Sousa Rodrigues adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paulo Junior Sousa Rodrigues Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paulo Junior Sousa Rodrigues 5 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg,Brezilya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paulo Junior Sousa Rodrigues Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paulo Junior Sousa Rodrigues, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UN Käerjeng 97 futbol takımında oynamaktadır. UN Käerjeng 97 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paulo Junior Sousa Rodrigues'nin UN Käerjeng 97 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Paulo Junior Sousa Rodrigues Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paulo Junior Sousa Rodrigues isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paulo Junior Sousa Rodrigues Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paulo Junior Sousa Rodrigues futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Käerjeng U19

1 Temmuz 2022 yılında UN Käerjeng 97

Paulo Junior Sousa Rodrigues Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paulo Junior Sousa Rodrigues şuan UN Käerjeng 97 takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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