Paulo Lima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Lima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paulo Lima kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paulo Lima ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Paulo Lima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Lima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paulo Lima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Lima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paulo Lima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paulo Lima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paulo Lima 20 Ocak 1992 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Paulo Fabián Lima Simoes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paulo Lima Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sebastián Revetria yapmaktadır. Paulo Lima, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guaireña FC futbol takımında oynamaktadır. Guaireña FC takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Paulo Lima'nin Guaireña FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Paulo Lima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paulo Lima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Paulo Lima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paulo Lima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Huracán

25 Temmuz 2014 yılında Wanderers

25 Temmuz 2016 yılında Tigre

30 Haziran 2017 yılında Wanderers

2 Temmuz 2018 yılında Luqueño

4 Ekim 2020 yılında Wanderers

1 Nisan 2021 yılında Maldonado

1 Temmuz 2022 yılında Central Córdoba

5 Ocak 2023 yılında Guaireña FC

Paulo Lima kimdir

Paulo Lima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paulo Lima şuan Guaireña FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Paulo Lima nereli

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