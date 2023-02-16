Paulo Miranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Miranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paulo Miranda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paulo Miranda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Paulo Miranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Miranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paulo Miranda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paulo Miranda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paulo Miranda 16 Ağu 1988 tarihinde Piraí do Sul şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Doin şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paulo Miranda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prattes Group yapmaktadır. Paulo Miranda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Náutico Capibaribe futbol takımında oynamaktadır. Clube Náutico Capibaribe takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Paulo Miranda'nin Clube Náutico Capibaribe ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Paulo Miranda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/paulomiranda_3/

Paulo Mirandaboyu ve yaşı kaç

Paulo Miranda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paulo Miranda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Paulo Miranda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paulo Miranda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2008 yılında Desp. Brasil

1 Temmuz 2008 yılında Palmeiras

1 Aralık 2009 yılında Desp. Brasil

1 Ocak 2010 yılında Oeste FC-SP

1 Mayıs 2010 yılında Desp. Brasil

1 Temmuz 2010 yılında Oeste FC-SP

1 Nisan 2011 yılında Desp. Brasil

1 Mayıs 2011 yılında EC Bahia

1 Aralık 2011 yılında Desp. Brasil

2 Ocak 2012 yılında São Paulo

1 Temmuz 2015 yılında RB Salzburg

5 Ocak 2018 yılında Grêmio

25 Ocak 2022 yılında Juventude

18 Ocak 2023 yılında Náutico

Paulo Miranda kimdir

Paulo Miranda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paulo Miranda şuan Clube Náutico Capibaribe takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Paulo Miranda nereli

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