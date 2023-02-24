Paulo Pjeshka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Pjeshka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paulo Pjeshka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paulo Pjeshka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paulo Pjeshka 18 Şubat 2003 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paulo Pjeshka Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paulo Pjeshka, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Vllaznia futbol takımında oynamaktadır. KF Vllaznia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paulo Pjeshka'nin KF Vllaznia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Paulo Pjeshka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paulo Pjeshka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paulo Pjeshka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paulo Pjeshka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Eylül 2020 yılında KF Vllaznia U19

1 Temmuz 2022 yılında KF Vllaznia

Paulo Pjeshka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paulo Pjeshka şuan KF Vllaznia takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Paulo Pjeshka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U19 takımında 7 numaralı formasıyla 18 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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