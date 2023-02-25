Paulo Retre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Retre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paulo Retre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paulo Retre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paulo Retre 4 Mart 1993 tarihinde Melbourne şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avustralya,Portekiz uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paulo Retre Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footballhouseplus yapmaktadır. Paulo Retre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sydney FC futbol takımında oynamaktadır. Sydney FC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Paulo Retre'nin Sydney FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Paulo Retre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paulo Retre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paulo Retre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paulo Retre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Melbourne City

1 Temmuz 2017 yılında Sydney FC

Paulo Retre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paulo Retre şuan Sydney FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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