Paulo Ricardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Ricardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paulo Ricardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paulo Ricardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paulo Ricardo 29 Temmuz 1996 tarihinde Nova Iguaçu şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Paulo Ricardo Ferreira Teixeira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paulo Ricardo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paulo Ricardo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Centro Sportivo Alagoano (AL) futbol takımında oynamaktadır. Centro Sportivo Alagoano (AL) takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paulo Ricardo'nin Centro Sportivo Alagoano (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Paulo Ricardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paulo Ricardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paulo Ricardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paulo Ricardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Paraense-PA

17 Kasım 2015 yılında Paysandu SC

10 Ocak 2018 yılında Paraense-PA

16 Nisan 2018 yılında Paysandu SC

1 Ocak 2022 yılında Velo Clube-SP

1 Mayıs 2022 yılında Kulüpsüz

18 Temmuz 2022 yılında CSA

Paulo Ricardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paulo Ricardo şuan Centro Sportivo Alagoano (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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