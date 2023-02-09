Paulo Victor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Victor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paulo Victor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paulo Victor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paulo Victor 21 Mart 2001 tarihinde Paranaíba şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Paulo Victor Ferreira De Jesus şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paulo Victor Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Attacantti Sports Marketing yapmaktadır. Paulo Victor, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ituano Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Ituano Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Paulo Victor'nin Ituano Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Paulo Victor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Paulo Victor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Paulo Victor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paulo Victor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Athletico U20

31 Ocak 2020 yılında Rio Preto EC

12 Şubat 2020 yılında Athletico U20

19 Şubat 2021 yılında Joinville-SC

31 Mayıs 2021 yılında Athletico U20

8 Nisan 2022 yılında Brasil-RS

18 Temmuz 2022 yılında Athletico U20

19 Temmuz 2022 yılında Operário-PR

31 Aralık 2022 yılında Athletico-PR B

1 Ocak 2023 yılında Ituano

Paulo Victor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paulo Victor şuan Ituano Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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