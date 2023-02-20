Paulo Victor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Victor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paulo Victor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paulo Victor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paulo Victor 12 Ocak 1987 tarihinde Assis şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Paulo Victor Mileo Vidotti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paulo Victor Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prattes Group yapmaktadır. Paulo Victor, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ettifaq FC futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paulo Victor'nin Ettifaq FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Paulo Victor Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Paulo Victor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paulo Victor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Paulo Victor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paulo Victor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Flamengo U20

2 Ocak 2008 yılında Flamengo

10 Şubat 2008 yılında América-RJ

10 Mayıs 2008 yılında Flamengo

26 Ocak 2017 yılında Gaziantepspor

7 Haziran 2017 yılında Flamengo

13 Temmuz 2017 yılında Grêmio

9 Ağustos 2021 yılında Marítimo

3 Temmuz 2022 yılında Ettifaq FC

Paulo Victor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paulo Victor şuan Ettifaq FC takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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