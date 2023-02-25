Pavel Bordukov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Bordukov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Bordukov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Bordukov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Bordukov 10 Nisan 1993 tarihinde Mogilev şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Бордуков Павел Викторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Bordukov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pavel Bordukov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dnepr Mogilev futbol takımında oynamaktadır. Dnepr Mogilev takımına 12 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Pavel Bordukov'nin Dnepr Mogilev ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pavel Bordukov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/p_bordukov/

Pavel Bordukov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Bordukov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavel Bordukov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Bordukov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Dnepr Mogilev

8 Mart 2019 yılında Belshina

12 Şubat 2021 yılında Dnepr Mogilev

Pavel Bordukov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Bordukov şuan Dnepr Mogilev takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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