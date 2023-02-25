Pavel Chekhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Chekhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Chekhov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Chekhov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Chekhov 28 Haziran 1999 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Чехов Павел Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Chekhov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pavel Chekhov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ostrovets futbol takımında oynamaktadır. FK Ostrovets takımına 19 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Pavel Chekhov'nin FK Ostrovets ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pavel Chekhov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pavelchekhov1

Pavel Chekhov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Chekhov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavel Chekhov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Chekhov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FK Minsk II

1 Temmuz 2018 yılında Zhitkovichi

13 Nisan 2019 yılında Underdog

1 Ağustos 2019 yılında Molodechno

8 Nisan 2020 yılında FK Baranovichi

19 Mart 2022 yılında Ostrovets

Pavel Chekhov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Chekhov şuan FK Ostrovets takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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