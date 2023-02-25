Pavel Demidchik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Demidchik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pavel Demidchik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pavel Demidchik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pavel Demidchik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Demidchik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pavel Demidchik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Demidchik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Demidchik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Demidchik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Demidchik 30 Ocak 1996 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur.  Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Демидчик Павел Дмитриевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Demidchik Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pavel Demidchik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhodino-Yuzhnoe Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pavel Demidchik'nin Zhodino-Yuzhnoe Zhodino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pavel Demidchik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/paveldemidchik

Pavel Demidchik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Demidchik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Pavel Demidchik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Demidchik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FK Slutsk

31 Aralık 2016 yılında Soligorsk II

1 Ocak 2017 yılında FK Smorgon

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2018 yılında FK Smorgon

8 Ağustos 2019 yılında FC Yerevan

1 Kasım 2019 yılında Kulüpsüz

16 Nisan 2020 yılında Oshmyany-BDUFK

18 Ocak 2021 yılında Dzerzhinsk

1 Ocak 2023 yılında ZY Zhodino

Pavel Demidchik kimdir

Pavel Demidchik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Demidchik şuan Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Pavel Demidchik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U19 takımında 14 numaralı formasıyla 4 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pavel Demidchik nereli

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