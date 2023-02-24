Pavel Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Dimitrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Dimitrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Dimitrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Dimitrov 1 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Павел Веселинов Димитров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Dimitrov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pavel Dimitrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minyor Pernik futbol takımında oynamaktadır. Minyor Pernik takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pavel Dimitrov'nin Minyor Pernik ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pavel Dimitrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Dimitrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavel Dimitrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Dimitrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Minyor Pernik

Pavel Dimitrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Dimitrov şuan Minyor Pernik takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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