Pavel Dvorak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Dvorak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Dvorak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Dvorak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Dvorak 19 Şubat 1989 tarihinde Vysoké Mýto şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Pavel Dvořák şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Dvorak Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Pavel Dvorak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hradec Kralove futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove takımına 11 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Pavel Dvorak'nin FC Hradec Kralove ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pavel Dvorak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Dvorak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavel Dvorak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Dvorak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Hradec Kralove

1 Temmuz 2015 yılında Jihlava

1 Temmuz 2018 yılında Sigma Olomouc

1 Temmuz 2019 yılında Slovacko

30 Haziran 2020 yılında Sigma Olomouc

11 Ağustos 2020 yılında Hradec Kralove

Pavel Dvorak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Dvorak şuan FC Hradec Kralove takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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SK Vysoké Mýto (1997 - 2001)SK Česká Třebová (2001)SK Vysoké Mýto (2001 - 2002)FC Hradec Králové (2002 - 2007)

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