Pavel Georgiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Georgiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Georgiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Georgiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Georgiev 25 Ekim 2001 tarihinde Varna şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Павел Диянов Георгиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Georgiev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&K WSA yapmaktadır. Pavel Georgiev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dobrudzha Dobrich futbol takımında oynamaktadır. Dobrudzha Dobrich takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pavel Georgiev'nin Dobrudzha Dobrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pavel Georgiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Georgiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavel Georgiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Georgiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Cherno More

1 Temmuz 2022 yılında Dob. Dobrich

31 Mayıs 2023 yılında Cherno More

Pavel Georgiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Georgiev şuan Dobrudzha Dobrich takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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