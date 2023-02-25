Pavel Gorbach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Gorbach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Gorbach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Gorbach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Gorbach 13 Mart 2000 tarihinde Grodno şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Горбач Павел Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Gorbach Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pavel Gorbach, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Smorgon futbol takımında oynamaktadır. FK Smorgon takımına 27 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Pavel Gorbach'nin FK Smorgon ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pavel Gorbach Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/1pag7/

Pavel Gorbach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Gorbach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavel Gorbach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Gorbach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında FK Minsk II

1 Ocak 2018 yılında FK Minsk

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

27 Mayıs 2022 yılında FK Smorgon

Pavel Gorbach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Gorbach şuan FK Smorgon takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Pavel Gorbach Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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