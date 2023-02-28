Pavel Gorelov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Gorelov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Gorelov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Gorelov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Gorelov 22 Ocak 2003 tarihinde Rostov-on-Don şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Ermenistan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Горелов Павел Вартанович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Gorelov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gold Star yapmaktadır. Pavel Gorelov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Van futbol takımında oynamaktadır. FC Van takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pavel Gorelov'nin FC Van ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pavel Gorelov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Gorelov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Pavel Gorelov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Gorelov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Haziran 2020 yılında Rostov II

1 Temmuz 2022 yılında FC Van

30 Haziran 2023 yılında Rostov II

Pavel Gorelov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Gorelov şuan FC Van takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Pavel Gorelov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U19 takımında 14 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.