Pavel Grechishko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Grechishko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pavel Grechishko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pavel Grechishko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pavel Grechishko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Grechishko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pavel Grechishko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Grechishko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Grechishko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Grechishko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Grechishko 23 Mart 1989 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Гречишко Павел Юрьевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Grechishko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Pavel Grechishko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slutsk futbol takımında oynamaktadır. FK Slutsk takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Pavel Grechishko'nin FK Slutsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pavel Grechishko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Grechishko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Pavel Grechishko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Grechishko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında FK Most

1 Temmuz 2010 yılında Zvezda-BGU

1 Ocak 2012 yılında Smolevichi

18 Aralık 2013 yılında Gomel

28 Şubat 2014 yılında Slavia

4 Aralık 2014 yılında Gomel

5 Aralık 2014 yılında Slavia

13 Mart 2016 yılında Belshina

1 Mart 2017 yılında Zvezda-BGU

23 Temmuz 2019 yılında Krumkachi

21 Ocak 2022 yılında FK Slutsk

Pavel Grechishko kimdir

Pavel Grechishko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Grechishko şuan FK Slutsk takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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Pavel Grechishko nereli

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